RBI का फैसला: अब बैंक डाटा पर आपका होगा पूरा नियंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर के लिए इंटरऑपरेबिलिटी शुरू की है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी वित्तीय जानकारी बैंकों और अन्य संस्थाओं के बीच बिना प्लेटफॉर्म से जुड़ी किसी भी परेशानी के साझा कर पाएंगे।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, इस कदम से डिजिटल बैंकिंग को और भी आसान और बेहतर बनाया जाएगा।