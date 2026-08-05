RBI का 'सावधान' स्टैंड: दरें अपरिवर्तित, पश्चिम एशिया संकट से अनिश्चितता बरकरार!
RBI ने लगातार चौथी बार अपनी मुख्य ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी है। इस फैसले के बाद भारतीय बॉन्ड यील्ड्स में कोई खास हलचल नहीं दिखी। वैश्विक तनावों, खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए, केंद्रीय बैंक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और एहतियाती कदम उठा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी कम होकर 6.7793% पर आ गई।
RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर 5% रहेगी
RBI को अब वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर 5% रहने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमान से थोड़ी कम है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी चेतावनी दी है कि खाने-पीने की चीजों और ईंधन की बढ़ती कीमतें अभी भी महंगाई को ऊपर की तरफ धकेल सकती हैं। जैसा कि गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और सेंटीमेंट्स अभी भी पश्चिम एशिया के संघर्ष के तेजी से बदलते घटनाक्रम की वजह से बंधक बने हुए हैं, चाहे वह घटनाक्रम बड़े स्तर पर हो या उसकी तीव्रता में।" पश्चिम एशिया की इन घटनाओं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।