RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए नियमों में बदलाव किया है

RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए जारी किए नए E-मैंडेट, जानिए क्या किए बदलाव

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तत्काल प्रभाव से डिजिटल भुगतान E-मैंडेट इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया है, जो पहले के सभी परिपत्रों का स्थान लेता है और भुगतान सिस्टम्स में बार-बार होने वाले लेन-देन के लिए एक समान नियम लाता है। यह ढांचा कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) को कवर करता है। इसके लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) के साथ एक बार E-मैंडेट पंजीकरण आवश्यक है, जिसमें संशोधन या रद्द करने की अनुमति भी दी गई है।