RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए जारी किए नए E-मैंडेट, जानिए क्या किए बदलाव
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तत्काल प्रभाव से डिजिटल भुगतान E-मैंडेट इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया है, जो पहले के सभी परिपत्रों का स्थान लेता है और भुगतान सिस्टम्स में बार-बार होने वाले लेन-देन के लिए एक समान नियम लाता है। यह ढांचा कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) को कवर करता है। इसके लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) के साथ एक बार E-मैंडेट पंजीकरण आवश्यक है, जिसमें संशोधन या रद्द करने की अनुमति भी दी गई है।
सीमा
निर्धारित कर सकते हैं भुगतान की सीमा
नए E-मैंडेट के तहत, निश्चित और परिवर्तनीय दोनों प्रकार के आवर्ती भुगतान की अनुमति है और यूजर परिवर्तनीय भुगतानों के लिए सीमा निर्धारित कर सकते हैं। पहले लेन-देन के लिए AFA आवश्यक होगा, जबकि बाद के भुगतान निर्धारित सीमा के भीतर किए जा सकते हैं। RBI ने प्रत्येक लेन-देन से 24 घंटे पहले प्री-डेबिट अलर्ट भेजना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें व्यापारी का नाम, राशि और तारीख की जानकारी होगी और ग्राहकों को इससे बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा।
प्रमाणीकरण
बिना प्रमाणीकरण के लिए लेन-देन की सीमा निर्धारित
बिना प्रमाणीकरण के प्रति भुगतान 15,000 रुपये की लेन-देन सीमा निर्धारित की गई है, इसका मतलब है कि OTP की जरूरत नहीं होगी। इससे अधिक मूल्य के लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक है। हालांकि, बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसी श्रेणियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, किसी भी E-मैंडेट के तहत किए गए पहले लेन-देन को एक अतिरिक्त कारक के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए।