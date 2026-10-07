RBI गवर्नर ने रेपो रेट में आगे और बढ़ोतरी के दिए संकेत

केंद्रीय बैंक ने अपने रुख को 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' करते हुए आगे भी ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दिया, लेकिन गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि और बढ़ोतरी कितनी और कब होगी, यह असल महंगाई और ग्रोथ के नतीजों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कुछ बड़े वैश्विक मुद्दों की ओर भी इशारा किया। इनमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, तेल की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव, टैरिफ को लेकर चिंताएं और बॉन्ड यील्ड का अधिक होना शामिल है। इन्हीं वजहों से शेयर बाजार सहमे हुए हैं।

फिर भी, मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और RBI का पूरा ध्यान लंबी अवधि तक स्थिरता बनाए रखने पर है।