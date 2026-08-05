RBI ने GDP अनुमान बढ़ाकर किया 6.7 फीसदी

RBI ने GDP अनुमान बढ़ाकर किया 6.7 फीसदी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का अपना अनुमान बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.6 फीसदी था।
RBI ने बताया कि इस साल की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी जानकारी दी कि दूसरी तिमाही के लिए भी आर्थिक परिदृश्य थोड़ा बेहतर दिख रहा है और अब यह 6.7 फीसदी पर आ गया है।
5.25 फीसदी की रेपो रेट बरकरार
ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना था कि RBI अपने पुराने अनुमान पर ही कायम रहेगा। हालांकि, कुछ ने इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की थी। ऐसे में यह खबर किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है।
अनुमान में बढ़ोतरी के बावजूद मल्होत्रा ने कुछ जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। इनमें मानसून की अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे शामिल हैं। फिलहाल, RBI ने ब्याज दरों को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखा है और कहा है कि वह भविष्य के हालात पर बारीकी से नजर रखेगा।