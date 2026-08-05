RBI ने GDP अनुमान बढ़ाकर किया 6.7 फीसदी

ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना था कि RBI अपने पुराने अनुमान पर ही कायम रहेगा। हालांकि, कुछ ने इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की थी। ऐसे में यह खबर किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है।

अनुमान में बढ़ोतरी के बावजूद मल्होत्रा ने कुछ जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। इनमें मानसून की अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे शामिल हैं। फिलहाल, RBI ने ब्याज दरों को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखा है और कहा है कि वह भविष्य के हालात पर बारीकी से नजर रखेगा।