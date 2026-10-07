RBI ने GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर किया 7.1 फीसदी

महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए RBI ने अब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की नीति अपनाई है, जिसमें ब्याज दर चक्र में रेपो रेट को कम करने की कोई संभावना नहीं है। इसी के तहत उसने रेपो रेट को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.5 फीसदी कर दिया है।

महंगाई के मोर्चे पर बात करें तो वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में महंगाई दर 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है। यह दर वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 6 फीसदी पर पहुंच सकती है, जो कि सबसे ऊंची होगी और फिर चौथी तिमाही में थोड़ी नरम होकर 5.7 फीसदी पर आ सकती है।

ये आंकड़े बताते हैं कि RBI स्थिर कीमतों और सतत आर्थिक विकास के बीच संतुलन बिठाने की लगातार कोशिश कर रहा है।