RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई अनुमान घटाकर 5 फीसदी किया

RBI ने कुछ तिमाही महंगाई आंकड़ों में भी बदलाव किए हैं। दूसरी तिमाही (Q2) के लिए महंगाई का अनुमान अब घटकर 4.7 फीसदी हो गया है, जबकि तीसरी तिमाही (Q3) 5.9 फीसदी पर बनी हुई है। चौथी तिमाही (Q4) में मामूली बढ़ोतरी के साथ यह 5.5 फीसदी पर पहुंच गया है।

दरअसल, इन बदलावों की मुख्य वजह यह है कि जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई थी। यह आंकड़ा RBI के तय लक्ष्य से कहीं ज्यादा है।

इसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें और अलग-अलग सेक्टर्स में बढ़ती लागत को माना जा रहा है।