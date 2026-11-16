साइबर खतरों पर लगाम लगाने के लिए RBI का 6 घंटे का रिपोर्टिंग नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। इनमें पेमेंट एग्रीगेटर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और व्हाइट-लेबल ATM चलाने वाले शामिल हैं।

इन सभी को साइबर हमला, सिस्टम में गंभीर खराबी या पेमेंट सेटलमेंट में देरी जैसी किसी भी असामान्य घटना की जानकारी, पता चलने के 6 घंटे के अंदर रिजर्व बैंक को देनी होगी।

इसके अलावा, अगर कोई साइबर सुरक्षा से जुड़ा मामला या फ्रॉड सामने आता है तो इसकी रिपोर्ट CERT-In को भी 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा।

इस नियम का मकसद डिजिटल धोखाधड़ी को शुरुआत में ही पकड़ना और आपके पैसों को और सुरक्षित बनाना है। अगर, कुछ गलत होता है तो तुरंत रिपोर्टिंग और निगरानी से हालात को संभालना और उन पर काबू पाना आसान हो जाएगा।