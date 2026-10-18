अब रिफंड अटकने पर बैंक देंगे आपको हर दिन 100 रुपये

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान, ATM से पैसे निकालने या कार्ड से लेन-देन विफल होने पर रिफंड को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम बदले हैं। नियमों के मुताबिक, अगर आपका रिफंड समय पर नहीं मिलता है तो जब तक आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती, आपको हर दिन 100 रुपये मिलेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक को यह पैसा अपने आप आपके खाते में जमा करना होगा। UPI के लिए अगले दिन तक या ATM के लिए 5 दिनों के अंदर पैसा वापस भेजने का नियम है।