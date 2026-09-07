RBI के इस कदम से 10 साल के बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिस्टम में जमा ज्यादा पैसे को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद, देश का बेंचमार्क 10 साल का बॉन्ड यील्ड पिछली क्लोजिंग के 6.9625 फीसदी के मुकाबले 6.9525 फीसदी पर आ गया है।
RBI ने सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को नियंत्रित करने के लिए एक लंबी अवधि की नकद निकासी नीलामी शुरू की है।
RBI ने आयोजित की 30 दिन की VRRR नीलामी
हाल ही में विदेशों से जमा की गई इस अतिरिक्त नकदी को सोखने के लिए RBI ने 7 लाख करोड़ रुपये की 30 दिन की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी आयोजित की है।
इसी दौरान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दाम और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की अटकलें भारतीय वित्तीय बाजार पर दबाव बढ़ा रही हैं।
वैश्विक स्तर पर मुश्किल होती जा रही परिस्थितियों के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक ये सारे कदम उठा रहा है।