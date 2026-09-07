RBI के इस कदम से 10 साल के बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट

हाल ही में विदेशों से जमा की गई इस अतिरिक्त नकदी को सोखने के लिए RBI ने 7 लाख करोड़ रुपये की 30 दिन की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी आयोजित की है।

इसी दौरान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दाम और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की अटकलें भारतीय वित्तीय बाजार पर दबाव बढ़ा रही हैं।

वैश्विक स्तर पर मुश्किल होती जा रही परिस्थितियों के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक ये सारे कदम उठा रहा है।