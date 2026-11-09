बैंकों को खुद तय करना होगा बॉन्ड का दाम, RBI ने बदला नियम

'लेवल 3 एसेट' का सही मूल्य लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बैंक इन सौदों की बेहतर कीमत कैसे तय की जाए, इस बारे में FIMMDA और क्लीयरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे अनौपचारिक तौर पर भी एक-दूसरे से संपर्क में हैं।

इसके अलावा, क्लीयरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया बॉन्ड फॉरवर्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग भी कर रहा है। उम्मीद है कि यह कदम बाजार में और पारदर्शिता लाएगा और सभी के लिए लेन-देन को आसान बनाएगा।