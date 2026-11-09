बैंकों को खुद तय करना होगा बॉन्ड का दाम, RBI ने बदला नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ बैंकों को अपने बॉन्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को 'लेवल 3 एसेट' के तौर पर फिर से तय करने के लिए कहा है।
इस बदलाव का मतलब है कि अब बैंकों को बाजार की कीमतों पर निर्भर रहने की बजाय अपने खुद के अनुमानों का इस्तेमाल करना होगा।
इसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि बैंक सुरक्षा के लिए कितना पैसा अलग रखते हैं और अपने शेयरधारकों को कितना लाभांश देते हैं।
क्लीयरिंग कॉर्प प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग में जुटा
'लेवल 3 एसेट' का सही मूल्य लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बैंक इन सौदों की बेहतर कीमत कैसे तय की जाए, इस बारे में FIMMDA और क्लीयरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे अनौपचारिक तौर पर भी एक-दूसरे से संपर्क में हैं।
इसके अलावा, क्लीयरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया बॉन्ड फॉरवर्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग भी कर रहा है। उम्मीद है कि यह कदम बाजार में और पारदर्शिता लाएगा और सभी के लिए लेन-देन को आसान बनाएगा।