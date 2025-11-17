एमिरेट्स अपने विमानों में फ्री देगी हाई-स्पीड स्टारलिंक वाई-फाई, जानिए कब होगी शुरुआत
क्या है खबर?
एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स ने अपनी उड़ानों में सुपर हाई-स्पीड स्टारलिंक वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 23 नवंबर को बोइंग 777 कमर्शियल उड़ान से होगी। एयरलाइन का लक्ष्य 2027 के मध्य तक सभी 232 विमानों को कवर करते हुए इसे शुरू करना है। हर सीट और केबिन में मौजूद यात्री के लिए फ्री उपलब्ध होगी। यह दुबई, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।
योजना
क्या है स्टारलिंक को लेकर एयरलाइन की योजना?
एमिरेट्स अगले साल की शुरुआत में दुनिया का पहला स्टारलिंक से लैस A380 विमान लॉन्च करेगी और 2026 तक दुनियाभर में सबसे बड़े A380 स्टारलिंक बेड़े का संचालन करने के लिए तैयार है। दुबई एयर शो में आने वाले लोग वर्तमान में प्रदर्शित बोइंग 777-300ER, A6-EPF पर इस नई कनेक्टिविटी का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। एयरलाइन हर महीने लगभग 14 विमानों में स्टारलिंक लगाएगी और A380 विमानों में यह सुविधा फरवरी, 2026 से शुरू होगी।
फायदा
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
वाई-फाई सुविधा के लिए प्रत्येक बोइंग 777 में 2 एंटीना होंगे, जबकि A380 में 3 एंटीना होंगे, ताकि सभी केबिन में अधिकतम कनेक्टिविटी और कवरेज सुनिश्चित हो सके। स्टारलिंक पर लाइव टीवी दिसंबर के अंत से उपलब्ध होगा। यह फ्री सर्विस जमीन जैसी इंटरनेट स्पीड प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों को एक क्लिक के माध्यम से कंटेंट स्ट्रीम करने, गेम खेलने, कॉल करने, काम करने तथा व्यक्तिगत डिवाइस और सीटबैक स्क्रीन दोनों पर ब्राउज करने की सुविधा मिलेगी।