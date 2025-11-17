एमिरेट्स के विमानों में हाई-स्पीड स्टारलिंक वाई-फाई की सुविधा फ्री मिलेगी (तस्वीर: एक्स/@emirates)

एमिरेट्स अपने विमानों में फ्री देगी हाई-स्पीड स्टारलिंक वाई-फाई, जानिए कब होगी शुरुआत

क्या है खबर?

एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स ने अपनी उड़ानों में सुपर हाई-स्पीड स्टारलिंक वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 23 नवंबर को बोइंग 777 कमर्शियल उड़ान से होगी। एयरलाइन का लक्ष्य 2027 के मध्य तक सभी 232 विमानों को कवर करते हुए इसे शुरू करना है। हर सीट और केबिन में मौजूद यात्री के लिए फ्री उपलब्ध होगी। यह दुबई, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।