RBI का फैसला: अब स्टेटमेंट में दिखेंगी ग्राहकों के जमा खातों की पूरी जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी अब ग्राहक के जमा को उनके अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कर पाएंगे। यह घोषणा हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान की गई।

इस पहल का मकसद ग्राहकों के लिए चीजों को और साफ और पारदर्शी बनाना है, ताकि आप अपनी जमा राशि को आसानी से अपने स्टेटमेंट में देख सकें और आपको किसी परेशानी के साथ जानकारी ढूंढनी न पड़े।