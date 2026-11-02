रेजरपे को गिफ्ट सिटी में मिला IFSCA लाइसेंस, IPO की राह और आसान

फिनटेक कंपनी रेजरपे को भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से अपना आखिरी लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के बाद अब रेजरपे गुजरात के गिफ्ट सिटी से अंतरराष्ट्रीय भुगतान संभाल पाएगी।

इस कदम से कंपनी के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान प्रोसेस करना, मल्टी-करेंसी अकाउंट उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन संभालना आसान हो जाएगा।

इसका सीधा फायदा होगा कि अब विदेशों में निवेश करना और पैसों का कलेक्शन करना बहुत सरल हो जाएगा।