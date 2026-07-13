YC में पेड सीट विवाद को लेकर रेजरपे CEO ने तोड़ी चुप्पी बिज़नेस Jul 13, 2026

रेजरपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षिल माथुर ने हाल ही में लगे उन आरोपों पर सवाल उठाए हैं, जिनमें कहा गया था कि वाई कॉम्बिनेटर (YC) संस्थापकों को पैसे देकर एडमिशन लेने की छूट देता है।

ओमेंटर के संस्थापक वंश यादव ने एक्स पर दावा किया था कि YC के एक पार्टनर ने उन्हें 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.3 करोड़ रुपये) देकर एक पक्की सीट दिलाने का ऑफर दिया था, जिसे फंडिंग मिलने के बाद चुकाना होता था। माथुर खुद YC का हिस्सा रह चुके हैं, कहते हैं कि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है।