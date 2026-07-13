YC में पेड सीट विवाद को लेकर रेजरपे CEO ने तोड़ी चुप्पी
बिज़नेस
रेजरपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षिल माथुर ने हाल ही में लगे उन आरोपों पर सवाल उठाए हैं, जिनमें कहा गया था कि वाई कॉम्बिनेटर (YC) संस्थापकों को पैसे देकर एडमिशन लेने की छूट देता है।
ओमेंटर के संस्थापक वंश यादव ने एक्स पर दावा किया था कि YC के एक पार्टनर ने उन्हें 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.3 करोड़ रुपये) देकर एक पक्की सीट दिलाने का ऑफर दिया था, जिसे फंडिंग मिलने के बाद चुकाना होता था। माथुर खुद YC का हिस्सा रह चुके हैं, कहते हैं कि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
ओमेंटर के संस्थापक वंश यादव ने एक्स पर दावा किया था कि YC के एक पार्टनर ने उन्हें 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.3 करोड़ रुपये) देकर एक पक्की सीट दिलाने का ऑफर दिया था, जिसे फंडिंग मिलने के बाद चुकाना होता था। माथुर खुद YC का हिस्सा रह चुके हैं, कहते हैं कि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
माथुर ने ईमानदारी पर जोर दिया
माथुर ने साफ तौर पर कहा कि YC और गैरी टैन दोनों की 'नो-पेड-सीट्स' पॉलिसी बहुत सख्त है। उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में नाम और ईमानदारी की अहमियत याद दिलाते हुए सभी संस्थापकों से अपील की कि वे ईमानदारी को हमेशा सबसे ऊपर रखें।
उन्होंने कहा, "आपका एंगेजमेंट कुछ दिनों का होता है, लेकिन आपकी इज्जत जिंदगीभर कायम रहती है।"