रेज ऑफ बिलीफ ला रही 125 करोड़ रुपये का IPO, जानिए कितनी है शेयर की कीमत

इस IPO में 52.3 लाख नए शेयर जारी होंगे। प्री-IPO फंडिंग के बाद यह संख्या पहले के अनुमान से थोड़ी कम है। जुटाए गए पैसों से कंपनी वित्तीय वर्ष 2029 तक 319 नए सेंटर खोलने की तैयारी में है।

भारत में NDD का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मौजूदा मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक, अकेले ऑटिज्म थेरेपी का बाजार 2034 तक 1,893 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि इतनी तेजी से विस्तार करने पर मुनाफा बनाए रखने और बड़े पैमाने पर काम करने में चुनौतियां आ सकती हैं।