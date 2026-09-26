रैपिडो की ओनली हैदराबाद में छोटे ऑर्डर से भी कमा रही मुनाफा

बेंगलुरु में रोजाना 50,000 से ज्यादा ऑर्डर के साथ मजबूत शुरुआत करने के बाद ओनली अब हैदराबाद में अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR और मुंबई जैसे शहरों में भी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं।

फिलहाल रेस्टोरेंज साझेदारों से कोई कमीशन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जैसे-जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे, डिलीवरी शुल्क जोड़ने की योजना है। सांका ने यह भी बताया कि बहुत से ग्राहक ऐसे हैं, जो पहली बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस बाजार में अभी और तेजी से बढ़ोतरी की गुंजाइश है।