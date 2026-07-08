रैपिडो ने 8.2 करोड़ यूजर्स के साथ ओला, उबर और स्विगी को पछाड़ा

दैनिक राइड्स की संख्या 65 लाख तक पहुंची

प्लेटफॉर्म पर मार्च में दैनिक राइड्स की संख्या 65 लाख तक पहुंच गई, जो उबर और ओला से काफी आगे है। इस तरक्की की वजह कंपनी का अपने कारोबार का विस्तार है। इसमें कैब्स, ई-रिक्शा, फूड डिलीवरी (ओनली) और व्हीकल फाइनेंसिंग (श्यागसमार्ट) जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

उनका फ्लैट-फी सब्सक्रिप्शन मॉडल चालकों को जोड़े रखता है और ग्राहकों को बार-बार उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ताजा निवेश और टियर-2 शहरों में उनकी मजबूत पकड़ है, जहां सस्ती सेवाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।