रैपिडो ने 8.2 करोड़ यूजर्स के साथ ओला, उबर और स्विगी को पछाड़ा

रैपिडो ने 8.2 करोड़ यूजर्स के साथ ओला, उबर और स्विगी को पछाड़ा
रैपिडो ने हाल ही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह अब भारत के उन शीर्ष इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया है, जिसने उबर, ओला, स्विगी और जोमैटो जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है।
मार्च से मई के दौरान रैपिडो के मासिक सक्रिय यूजर्स (MAUs) की संख्या 8.2 करोड़ तक पहुंच गई। यह पिछले साल के मुकाबले 67 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी है। इन आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने ब्लिंकिट और स्विगी को भी पीछे छोड़ दिया है।
दैनिक राइड्स की संख्या 65 लाख तक पहुंची
प्लेटफॉर्म पर मार्च में दैनिक राइड्स की संख्या 65 लाख तक पहुंच गई, जो उबर और ओला से काफी आगे है। इस तरक्की की वजह कंपनी का अपने कारोबार का विस्तार है। इसमें कैब्स, ई-रिक्शा, फूड डिलीवरी (ओनली) और व्हीकल फाइनेंसिंग (श्यागसमार्ट) जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
उनका फ्लैट-फी सब्सक्रिप्शन मॉडल चालकों को जोड़े रखता है और ग्राहकों को बार-बार उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
ताजा निवेश और टियर-2 शहरों में उनकी मजबूत पकड़ है, जहां सस्ती सेवाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।