भारत में कॉर्पोरेट मांग से कोवर्किंग निवेश को मिला बढ़ावा

इस साल की पहली छमाही में ही कोवर्किंग ऑपरेटर्स ने देश के 8 बड़े शहरों में कुल 24 फीसदी ऑफिस स्पेस किराए पर लिया है। यह आंकड़ा करीब 1.15 करोड़ वर्ग फीट जगह के बराबर है।

2016 से लेकर अब तक इस सेक्टर में लगभग 94.60 करोड़ डॉलर (करीब 8,900 करोड़ रुपये) का प्राइवेट इक्विटी निवेश हो चुका है और इस साल भी यह निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है।

वीवर्क इंडिया और स्मार्टवर्क्स जैसी कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होने से फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ने अब साफ कर दिया है कि भारत में लोग कैसे और कहां काम करेंगे।