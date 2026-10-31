निवेशक ने AI, रोबोटिक्स और क्रिप्टो में तेज प्रगति पर जताई चिंता

पॉल की इस चिंता में वे अकेले नहीं हैं। हैरिस कुपरमैन और अर्थशास्त्री माइकल रॉबर्ट्स जैसे कई दूसरे वित्तीय विशेषज्ञों ने भी ऐसी ही आशंकाएं जताई हैं।

लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के डगमगाने की बात कही है।

पॉल का कहना है कि पुरानी दुनिया के हिसाब से बनी व्यवस्थाएं अब आगे नहीं चल पाएंगी। उनका साफ शब्दों में कहना है, "हमारे पास शायद केवल 4 साल का समय है, इससे पहले कि दुनिया जैसी हम उसे जानते हैं, वैसा काम करना बंद कर दे।"