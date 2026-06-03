203 गुना सब्सक्रिप्शन के बाद भी 63 रुपये पर लिस्ट हुए राजनांदिनी फैशन के शेयर
बिज़नेस
राजनंदिनी फैशन इंडिया के शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर 63 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए। यह वही भाव था, जो इसके IPO में तय किया गया था।
हालांकि, इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि शेयर प्रीमियम पर लिस्ट होंगे, लेकिन पहले दिन इसमें कोई खास उछाल नहीं आया। कंपनी ने इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कुछ कर्ज चुकाने का लक्ष्य रखा था।
IPO से जुटाए 18.21 करोड़ रुपये
निवेशकों ने इस IPO को हाथों-हाथ लिया और यह 203.74 गुना सब्सक्राइब हुआ। सिर्फ खुदरा निवेशकों ने ही अपने हिस्से से 168.63 गुना ज्यादा आवेदन किया, जिससे उनकी जबरदस्त दिलचस्पी साफ दिखाई दी।
कंपनी ने इस IPO से कुल 18.21 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल नई फैक्टरी बनाने, पुराने कर्ज चुकाने और कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में किया जाएगा।