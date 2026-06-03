203 गुना सब्सक्रिप्शन के बाद भी 63 रुपये पर लिस्ट हुए राजनांदिनी फैशन के शेयर बिज़नेस Jun 03, 2026

राजनंदिनी फैशन इंडिया के शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर 63 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए। यह वही भाव था, जो इसके IPO में तय किया गया था।

हालांकि, इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि शेयर प्रीमियम पर लिस्ट होंगे, लेकिन पहले दिन इसमें कोई खास उछाल नहीं आया। कंपनी ने इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कुछ कर्ज चुकाने का लक्ष्य रखा था।