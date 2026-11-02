दिवाली से पहले इन 4 राज्यों में कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को मिली खुशखबरी

राजस्थान और तमिलनाडु ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब यह 63 प्रतिशत हो गया है। इससे इन राज्यों में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में 7 लाख से अधिक कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी इस साल जनवरी से और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई से लागू की है। बकाये का भुगतान 3 बराबर मासिक किस्तों में किया जाएगा। यह बढ़ोतरी राज्य कर्मचारियों के वेतन में त्योहारों से पहले एक खुशी लेकर आई है।