राजस्थान बजट में AI को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की गई हैं

राजस्थान बजट 2026: AI से जोड़ा जाएगा बिजली सिस्टम, बनेगी नई IT पॉलिसी

क्या है खबर?

राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट 2026-27 में बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में AI स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत नए AI टूल बनाने वाले स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। स्टार्टअप्स और MSMEs को सस्ती दरों पर क्लाउड स्टोरेज और साइबर सिक्योरिटी मिलेगी। इसके साथ ही सरकार 30 करोड़ रुपये की लागत से नए टेक्नो हब बनाएगी।