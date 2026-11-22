रेलटेल ने साफ किया है कि यह पूरी तरह से एक घरेलू प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी संबंधित पक्ष या प्रमोटर का कोई निजी हित नहीं है।

इस काम को पूरा करने की डेडलाइन 9 मई, 2029 तय की गई है। इस खबर के सामने आने से पहले रेलटेल के शेयर 249.15 रुपये पर बंद हुए थे। इसमें ट्रेडिंग कीमत में 2.50 रुपये या 0.99 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।