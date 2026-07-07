रहेजा कॉर्प ने ठंडे बस्ते में डाला करीब 6,500 करोड़ रुपये का IPO

इस साल ठंडा रहा भारत का IPO बाजार

इस साल भारत में IPO का माहौल काफी ठंडा रहा, जिससे सिर्फ 3.92 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) ही जुटाए जा सके, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 22 अरब डॉलर (करीब 2,000 अरब रुपये) का था।

रियल एस्टेट के शेयरों पर भी बुरा असर पड़ा है, जो पिछले साल में 7 फीसदी गिर चुके हैं। फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर, बाजार स्थिर हो जाए और निवेशकों का भरोसा वापस आए तो हालात सुधर सकते हैं।