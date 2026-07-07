रहेजा कॉर्प ने ठंडे बस्ते में डाला करीब 6,500 करोड़ रुपये का IPO

रहेजा कॉर्प ने ठंडे बस्ते में डाला करीब 6,500 करोड़ रुपये का IPO
बिज़नेस
रियल एस्टेट सेक्टर की जानी-मानी कंपनी के रहेजा कॉर्प ने अपने 70 करोड़ डॉलर (करीब 6,500 करोड़ रुपये) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को फिलहाल के लिए टाल दिया है।
निवेश बैंकर्स के साथ सही समय और मूल्यांकन पर चर्चा करने के बाद कंपनी ने तय किया है कि वे तब तक इंतजार करेंगे, जब तक कंपनी और बड़ी न हो जाए, जिससे आगे चलकर उन्हें बाजार में बेहतर शुरुआत मिल सके।
इस साल ठंडा रहा भारत का IPO बाजार
इस साल भारत में IPO का माहौल काफी ठंडा रहा, जिससे सिर्फ 3.92 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) ही जुटाए जा सके, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 22 अरब डॉलर (करीब 2,000 अरब रुपये) का था।
रियल एस्टेट के शेयरों पर भी बुरा असर पड़ा है, जो पिछले साल में 7 फीसदी गिर चुके हैं। फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर, बाजार स्थिर हो जाए और निवेशकों का भरोसा वापस आए तो हालात सुधर सकते हैं।