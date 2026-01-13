LOADING...
10 मिनट डिलीवरी पर रोक के फैसले का राघव चड्ढा ने किया स्वागत, जानिए क्या कहा 
10 मिनट डिलीवरी फैसले का राघव चड्ढा ने किया स्वागत

10 मिनट डिलीवरी पर रोक के फैसले का राघव चड्ढा ने किया स्वागत, जानिए क्या कहा 

Jan 13, 2026
Jan 13, 2026
05:35 pm
क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए 10 मिनट में डिलीवरी वाली सेवा पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियों ने इस फैसले को मानने का भरोसा दिया है। कंपनियां अब अपने ऐप, प्रचार सामग्री और टैगलाइन से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा रही हैं।

प्रतिक्रिया

चड्ढा ने फैसले का किया स्वागत  

चड्ढा ने कहा है कि यह फैसला गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी जीत है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चड्ढा ने लिखा कि मानव जीवन और सुरक्षा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट डिलीवरी का दबाव डिलीवरी राइडर्स के लिए खतरनाक था। केंद्र के इस कदम से लाखों गिग वर्कर्स को राहत मिलेगी। यह फैसला गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सेहत और काम के बेहतर हालात को ध्यान में रखकर लिया गया है।

ट्विटर पोस्ट

सुनिए चड्ढा ने क्या कहा

 बैठक 

श्रम मंत्रालय की बैठक के बाद फैसला  

श्रम मंत्रालय ने हाल ही में क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की थी। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री ने डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के हालात पर चिंता जताई थी। मंत्रालय ने कंपनियों को सख्त डिलीवरी टाइमलाइन हटाने की सलाह दी। सरकार का मानना है कि तेज डिलीवरी के दबाव में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसी वजह से कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म और प्रचार से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाने को कहा गया।

अन्य

गिग वर्कर्स के समर्थन में चड्ढा  

चड्ढा लगातार गिग वर्कर्स के हक में आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने सही मजदूरी, बेहतर काम के हालात और सामाजिक सुरक्षा की मांग का समर्थन किया है। हाल ही में उन्होंने खुद डिलीवरी राइडर के साथ सफर कर उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश की थी। नए साल की रात भी उन्होंने हड़ताल कर रहे गिग वर्कर्स के साथ समय बिताया था। अब सरकार के फैसले से गिग वर्कर्स को लंबे समय की राहत मिलने की उम्मीद है।

