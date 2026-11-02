नैस्डेक की गिरावट ने AI से जुड़े म्यूचुअल फंड्स को दिया झटका

30 अक्टूबर को नैस्डेक में आई बड़ी गिरावट ने टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर फोकस करने वाले म्यूचुअल फंड्स को जोरदार झटका दिया।

मोतीलाल ओसवाल नैस्डेक 100 FoF जैसे जाने-माने फंड्स केवल एक महीने में 11.30 फीसदी तक नीचे आ गए, जबकि एडेलवाइस US टेक्नोलॉजी इक्विटी FoF में 10.75 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ, कोटक और नावी के अन्य फंड्स में भी करीब 8 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली।

इस गिरावट से कई लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या AI इंवेस्टमेंट वाकई इतने सुरक्षित हैं, जितनी उनसे उम्मीद की जाती है।