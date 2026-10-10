क्यूबो ने स्मार्ट कैमरों में पेश किया AI, बिना पैसा खर्च किए होगी घर की निगरानी

क्यूबो के स्मार्ट कैमरे लोगों को तुरंत पहचान सकते हैं और संभावित खतरों का पता लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। इनकी कीमत लगभग 2,500 रुपये है। मोशन डिटेक्शन जैसे फीचर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।

कंपनी ने अपने उत्पाद खासतौर पर भारतीय घरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए हैं, जिनमें मेहमानों की निगरानी और बच्चों की सुरक्षा जैसे पहलू शामिल हैं।

साथ ही, कंपनी की योजना भारत से बाहर मध्य पूर्व और अमेरिका जैसे देशों में भी अपना विस्तार करने की है। अभी तक भारत के 2 फीसदी से भी कम घरों में स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल होता है। ऐसे में क्यूबो को यहां अपनी ग्रोथ के लिए काफी गुंजाइश दिख रही है।