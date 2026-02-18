इंडिया AI इम्पैक्ट समिट: क्वालकॉम AI स्टार्टअप्स में करेगी 1,350 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

क्रिस्टियानो एमोन ने कहा, "AI एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां इंटेलिजेंस सीधे उन डिवाइस और सिस्टम्स में इन-बिल्ट है, जिन पर लोग हर दिन निर्भर रहते हैं, जिनमें स्मार्टफोन और PC से लेकर कार, औद्योगिक मशीनें और रोबोट शामिल हैं।" उन्हाेंने बताया कि यह बदलाव पूरे उद्योगों को नया रूप देगा और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एज AI सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।

रणनीति

क्या स्टार्टअप्स में निवेश के पीछे रणनीति?

क्वालकॉम के प्रमुख ने कहा, "अपने नए स्ट्रेटेजिक AI वेंचर फंड के माध्यम से क्वालकॉम उन कंपनियों में निवेश कर रहा है, जो भारत में AI के अगले अध्याय को आगे बढ़ा रही हैं।" कंपनी खुद को कुशल, सुरक्षित और शक्तिशाली एज AI के क्षेत्र में अग्रणीय के रूप में स्थापित कर रही है साथ ही स्टार्टअप्स का सपोर्ट भी ले रही। वह इनको स्केलेबल और अग्रणी AI समाधान विकसित करने में मदद करने का मजबूत अवसर मानती है।