ऊर्जा स्टार्टअप कंपनी क्वाइस एनर्जी ने ओरेगन में अपने ऑब्सीडियन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हाल ही में 18 करोड़ डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये) की बड़ी रकम जुटाई है।

इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य दुनिया का पहला सुपरहॉट जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करना है। कंपनी की योजना है कि वह माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक उन चट्टानों में ड्रिल करेगी, जिनका तापमान 500 डिग्री तक गर्म रहता है।

इस तरह, एक बिल्कुल नया और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मिलेगा। नैबर्स इंडस्ट्रीज ने इस प्रोजेक्ट में 3.5 करोड़ डॉलर (करीब 330 करोड़ रुपये) का निवेश किया है और वे अपनी ड्रिलिंग विशेषज्ञता से इसमें योगदान देंगे।