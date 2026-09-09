QNu लैब्स को विस्तार के लिए मिली 200 करोड़ रुपये की फंडिंग

यह नई फंडिंग QNu के शोध और तकनीक के विकास को गति देगी। साथ ही, इससे कंपनी को भारत और विदेशों में अपना विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।

इस रकम का कुछ हिस्सा भारत के क्वांटम सिक्योर और सेंसिंग नेटवर्क्स प्रोजेक्ट को भी सहायता देगा। 2016 में शुरू हुआ यह स्टार्टअप पहले ही दुनिया के सबसे लंबे क्वांटम नेटवर्क में से एक तैयार कर चुका है। अब इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में क्वांटम-सेफ तकनीक लाना है, जो अहम उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।