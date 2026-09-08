कतर ने होर्मुज जलडमरूमध्य से शुरू किया LNG का निर्यात
जुलाई के आखिर से लगे एक ब्रेक के बाद कतर ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का निर्यात फिर से चालू कर दिया है।
अगस्त की शुरुआत में लोड हुए अल मारूना नाम के एक टैंकर को हाल ही में वहां से निकलते देखा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि और भी शिपमेंट जल्द ही भेजे जा सकते हैं, भले ही पूरे इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है।
पाकिस्तान पहुंचेगा यह टैंकर
अल मारूना की यह मौजूदा यात्रा पाकिस्तान के लिए है। ट्रैकिंग रिपोर्ट बताती है कि यह टैंकर इस महीने के मध्य तक वहां पहुंच जाएगा।
असल में यह निर्यात इसलिए फिर से शुरू किया गया है क्योंकि जुलाई में एक कतर के टैंकर पर हमला होने के बाद से गैस का निर्यात लगभग पूरी तरह बंद हो गया था।
इस वजह से यूरोप और एशिया दोनों ही जगहों पर गैस की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। भले ही अभी शिपमेंट पूरी तरह से पहले जैसे नहीं हुए हैं, फिर भी इस पहल से दुनियाभर में गैस की कमी कुछ कम हो सकती है।
इसके अलावा, जिन इलाकों में बिजली कटौती की समस्या है, उन्हें भी शायद थोड़ी राहत मिल सकेगी।