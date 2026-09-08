कतर ने होर्मुज जलडमरूमध्य से शुरू किया LNG का निर्यात

अल मारूना की यह मौजूदा यात्रा पाकिस्तान के लिए है। ट्रैकिंग रिपोर्ट बताती है कि यह टैंकर इस महीने के मध्य तक वहां पहुंच जाएगा।

असल में यह निर्यात इसलिए फिर से शुरू किया गया है क्योंकि जुलाई में एक कतर के टैंकर पर हमला होने के बाद से गैस का निर्यात लगभग पूरी तरह बंद हो गया था।

इस वजह से यूरोप और एशिया दोनों ही जगहों पर गैस की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। भले ही अभी शिपमेंट पूरी तरह से पहले जैसे नहीं हुए हैं, फिर भी इस पहल से दुनियाभर में गैस की कमी कुछ कम हो सकती है।

इसके अलावा, जिन इलाकों में बिजली कटौती की समस्या है, उन्हें भी शायद थोड़ी राहत मिल सकेगी।