PwC ने कर्मचारियों के लिए शुरू किया नया AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम

PwC US अपने 85,000 से ज्यादा साझेदारों और कर्मचारियों के लिए एक नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रही है।

इसका मुख्य मकसद उनकी सोचने-समझने और सही फैसले लेने की क्षमता को और बेहतर बनाना है, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब ज्यादातर रोजमर्रा के काम खुद ही संभालने लगा है।

इस प्रोग्राम का लक्ष्य लोगों को उनकी विश्लेषण करने की क्षमता को AI के साथ जोड़ना है, ताकि वे ग्राहकों को ज्यादा समझदारी वाले और सोचे-समझे समाधान दे सकें।