PwC ने कर्मचारियों के लिए शुरू किया नया AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम
लेखन दिनेश चंद शर्मा
PwC US अपने 85,000 से ज्यादा साझेदारों और कर्मचारियों के लिए एक नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रही है।
इसका मुख्य मकसद उनकी सोचने-समझने और सही फैसले लेने की क्षमता को और बेहतर बनाना है, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब ज्यादातर रोजमर्रा के काम खुद ही संभालने लगा है।
इस प्रोग्राम का लक्ष्य लोगों को उनकी विश्लेषण करने की क्षमता को AI के साथ जोड़ना है, ताकि वे ग्राहकों को ज्यादा समझदारी वाले और सोचे-समझे समाधान दे सकें।
व्हार्टन और हार्वर्ड के साथ मिलकर किया तैयार
व्हार्टन और हार्वर्ड के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस सर्टिफिकेशन को तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम में मूल्यांकन, खास मकसद वाली पढ़ाई और असल दुनिया के जैसे माहौल में प्रैक्टिस (सिमुलेशन) शामिल हैं।
PwC 2027 की शुरुआत से इस फ्रेमवर्क को विश्वविद्यालयों में भी लाएगी। यह सब उसकी 'छात्र मानवीय कौशल पहल' के तहत किया जाएगा।