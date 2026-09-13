PwC भारत और अमेरिकी यूनिट मिलकर बनाएंगी संयुक्त कंसल्टिंग वेंचर
प्राइसवाटर हाउस कूपर्स (PwC) इंडिया और PwC अमेरिका ने मिलकर एक वैश्विक कंसल्टिंग वेंचर बनाने का फैसला किया है।
अपनी भारत आधारित कंसल्टिंग और एडवाइजरी सेवाओं को एक साथ लाकर उनका लक्ष्य भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में ग्राहकों को ज्यादा आसान और नए समाधान देना है।
सौदा 2027 में पूरा होने की उम्मीद
इस सौदे के कैलेंडर वर्ष 2027 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, यह कुछ शर्तों और नियामकी मंजूरियों पर निर्भर करेगा।
PwC इंडिया के चेयरमैन संजीव कृष्णन के मुताबिक, इस कदम से उनके घरेलू ग्राहकों को वैश्विक स्तर की बेहतरीन क्षमताएं मिलेंगी। दूसरी तरफ, बहुराष्ट्रीय और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) ग्राहकों को और भी आसानी से सेवाएं मिल पाएंगी, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा होगा।
यह नई टीम दोनों फर्मों के बेहतरीन प्रतिभाओं को एक साथ लाएगी, ताकि सभी बाजारों में बिना किसी रुकावट के सेवा दी जा सके।