किकबैक्स के आरोपों के चलते PVR आईनॉक्स के शेयर 8 फीसदी गिरे

PVR आईनॉक्स को नए सिनेमा फॉर्मेट के साथ छोटे शहरों तक फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अरोड़ा पर अब कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं।

उन्हें अब प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से जुड़ने या कंपनी के वेंडर्स से संपर्क करने से रोका गया है। अगर, वे इन नियमों को तोड़ते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इस बीच, कंपनी ने हाल ही में प्रीमियम कीमत पर 300 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक का ऐलान किया है। साथ ही, मजबूत कैश रिजर्व के चलते JM फाइनेंसियल ने इसका 12 महीने का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है।