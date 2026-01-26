LOADING...
PVR INOX ने 4700BC पॉपकॉर्न ब्रांड को करीब 227 करोड़ रुपये में मैरिको को बेचा
लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 26, 2026
06:02 pm
क्या है खबर?

भारत की जानी-मानी मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR INOX ने सोमवार (26 जनवरी) को बड़ा कारोबारी फैसला लिया है। कंपनी ने जिया मेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। जिया मेज मशहूर पॉपकॉर्न ब्रांड 4700BC का संचालन करती है। यह हिस्सेदारी देश की बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी मैरिको को बेची जा रही है। इस फैसले को कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इसे रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे निवेश फोकस बदलेगा।

कीमत

226.8 करोड़ रुपये में तय हुई डील की कीमत

इस सौदे की कुल कीमत 226.8 करोड़ रुपये तय की गई है। कंपनी ने बताया कि सभी पक्के समझौते पहले ही साइन हो चुके हैं। बिक्री पूरी होते ही जिया मेज अब PVR INOX की सब्सिडियरी नहीं रहेगी। कंपनी ने साफ किया कि जिया मेज न तो कोई बड़ी सहायक इकाई है और न ही इसके शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से कारोबार करते हैं, जिससे संरचना में बदलाव आएगा।

बदलाव

डील के बाद 4700BC में क्या बदलेगा?

इस डील के बाद 4700BC ब्रांड के संचालन में बदलाव देखने को मिलेगा। समझौते के अनुसार, एग्जीक्यूशन की तारीख से तीन साल बाद मैरिको के पास बची हुई हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प होगा। यह विकल्प तय माइलस्टोन, जरूरी मंजूरियों और समझौते की शर्तों पर निर्भर करेगा। इससे मैरिको को ब्रांड पर और मजबूत नियंत्रण मिलेगा और विस्तार की योजनाओं को गति मिल सकेगी, जिससे आने वाले समय में स्नैक कारोबार में प्रतिस्पर्धा और तेज होगी।

बयान

कंपनियों के बयान और आगे की दिशा

मैरिको के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सौगत गुप्ता ने कहा कि यह निवेश कंपनी की भविष्य की रणनीति के अनुरूप है। वहीं, 4700BC के संस्थापक चिराग गुप्ता ने इसे ब्रांड के लिए अहम मोड़ बताया है। PVR INOX के MD अजय बिजली ने कहा कि मैरिको जैसे बड़े FMCG लीडर के साथ यह ब्रांड राष्ट्रीय स्तर पर और आगे बढ़ सकेगा, जिससे भविष्य में स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंच और उत्पाद विविधता बढ़ेगी।

