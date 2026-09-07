पर्पल स्टाइल लैब्स के शेयर लिस्टिंग पर 7 फीसदी लुढ़के

पर्पल स्टाइल लैब्स के शेयर लिस्टिंग पर 7 फीसदी लुढ़के
बिज़नेस
पेर्नियाज पॉप-अप शॉप चलाने वाली कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स (PSL) का शेयर बाजार में आगाज कुछ खास नहीं रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 575 रुपये की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत से करीब 7 फीसदी नीचे 535 रुपये पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर भी इसकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी।
यह गिरावट उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और निवेशकों को जैसी शुरुआत की उम्मीद थी, यह उससे काफी अलग था।
बाजार पूंजीकरण 4,300 करोड़ रुपये के पार
IPO को औसत मांग मिलने के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण अब लगभग 4,315.29 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
जुटाए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा लीज के भुगतान, मार्केटिंग और दूसरी कारोबारी लागतों पर खर्च होगा।
संस्थापक अभिषेक अग्रवाल की अगुवाई में PSL भारत में लग्जरी शॉपिंग का नया अनुभव देने पर अभी भी बड़ा दांव खेल रही है।