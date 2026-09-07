पर्पल स्टाइल लैब्स के शेयर लिस्टिंग पर 7 फीसदी लुढ़के

पेर्नियाज पॉप-अप शॉप चलाने वाली कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स (PSL) का शेयर बाजार में आगाज कुछ खास नहीं रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 575 रुपये की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत से करीब 7 फीसदी नीचे 535 रुपये पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर भी इसकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी।

यह गिरावट उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और निवेशकों को जैसी शुरुआत की उम्मीद थी, यह उससे काफी अलग था।