PNB का पहली तिमाही में 225 फीसदी बढ़ा मुनाफा
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में अपने मुनाफे में 225 फीसदी की बड़ी उछाल दर्ज की है।
इस दौरान बैंक का शुद्ध लाभ 5,200 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1,600 करोड़ रुपये के आस-पास था। यह शानदार प्रदर्शन बैंक के कामकाज में सुधार और बैलेंस शीट के बेहतर होने की वजह से आया है।
वैश्विक कारोबार 10.2 फीसदी बढ़ा
PNB का वैश्विक कारोबार भी 10.2 फीसदी की दर से बढ़ा है, जो अब करीब 30 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बैंक ने अपने फालतू कर्जों पर भी लगाम कस ली है। GNPA घटकर 2.78 फीसदी और NNPA महज 0.28 फीसदी रह गया है।
कर्ज देने के मामले में भी बैंक ने अच्छा काम किया है। खुदरा लोन में 17.5 फीसदी की बढ़त हुई है, जिसमें खास तौर पर कार लोन में 34.4 फीसदी की बड़ी बढ़त देखी गई है।
होम लोन में भी इजाफा हुआ है। साथ ही, बचत खातों में भी ग्राहकों का पैसा लगातार बढ़ रहा है। यह दिखाता है कि लोगों का भरोसा बैंक पर दिन-ब-दिन और मजबूत हो रहा है।