PNB का पहली तिमाही में 225 फीसदी बढ़ा मुनाफा

PNB का वैश्विक कारोबार भी 10.2 फीसदी की दर से बढ़ा है, जो अब करीब 30 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बैंक ने अपने फालतू कर्जों पर भी लगाम कस ली है। GNPA घटकर 2.78 फीसदी और NNPA महज 0.28 फीसदी रह गया है।

कर्ज देने के मामले में भी बैंक ने अच्छा काम किया है। खुदरा लोन में 17.5 फीसदी की बढ़त हुई है, जिसमें खास तौर पर कार लोन में 34.4 फीसदी की बड़ी बढ़त देखी गई है।

होम लोन में भी इजाफा हुआ है। साथ ही, बचत खातों में भी ग्राहकों का पैसा लगातार बढ़ रहा है। यह दिखाता है कि लोगों का भरोसा बैंक पर दिन-ब-दिन और मजबूत हो रहा है।