LPG की किल्लत के बाद चर्चा में आई वायु बायोगास, पुणे की कंपनी बना रही 

LPG की कमी के बाद बढ़े ऑर्डर

मार्च में पूरे भारत में LPG की किल्लत हुई, जिसके बाद वायु बायोगास में लोगों की दिलचस्पी अचानक बहुत बढ़ गई। सिर्फ पुणे से ही करीब 200 ऑर्डर मिले, वहीं 1,500 से ज्यादा लोगों ने उनसे संपर्क साधा।

यह स्टार्टअप कचरा बीनने वालों के उत्थान में भी जुटा है। उन्होंने 50 कचरा बीनने वालों और स्वच्छ संस्थान के सदस्यों के घरों में अपने यूनिट लगाए हैं।

प्रियदर्शन का कहना हैं कि 2019 से अब तक उन्होंने काफी LPG सिलेंडर बचा लिए हैं। उसका लक्ष्य है कि वह पूरे भारत में अपना काम बढ़ाएं और एक ऐसा समुदाय बनाएं, जो समझदार और टिकाऊ जीवन शैली अपनाए।