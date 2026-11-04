पेपरमिंट रोबोटिक्स 100 करोड़ रुपये के फंड से ज्यादा बनाएगी रोबोट

रुनाल दहीवाडे, नित्यानंद प्रभुतेन्दोलकर और मिराज सी वोरा ने 2019 में पेपरमिंट की शुरुआत की थी। यह कंपनी ऐसे स्मार्ट रोबोट बनाती है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं, खासकर वेयरहाउस और फैक्ट्री जैसी जगहों पर। कंपनी अभी 9 देशों में अपने रोबोट बेच रही है, जिसमें अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दहीवाडे का कहना है कि यह नई फंडिंग मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने, इंजीनियरिंग क्षमताओं को और मजबूत करने और अपने अंतरराष्ट्रीय काम को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है।