प्रॉपशॉप इवेंट्स का IPO लिस्टिंग पर ही 20 फीसदी लुढ़का

IPO के जरिए कंपनी ने 28.57 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसका इरादा इन पैसों से अपने कामकाज को बढ़ाना और वर्किंग कैपिटल को मजबूत करना है।

इसमें से 20.08 करोड़ रुपये का उपयोग कामकाज को बड़े पैमाने पर ले जाने और वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में किया जाएगा। खास तौर पर, 16.62 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए अलग से रखे गए हैं।

प्रॉपशॉप इवेंट्स की शुरुआत 2019 में हुई थी। यह कंपनी हेल्थकेयर और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लिए खास एग्जीबिशन सेटअप तैयार करती है।

इस निर्गम के लिए यूनिस्टोन कैपिटल बुक रनिंग लीड मैनेजर था, जबकि MUFG इंटाइम इंडिया को रजिस्ट्रार बनाया गया था।