प्रोंटो की संस्थापक अंजलि सरदाना ने अमेरिका में शुरू किया नया AI स्टार्टअप

अंजलि प्रोंटो की CEO भी हैं।

यह कंपनी लोगों को सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने जैसी घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों से जोड़ती है। प्रोंटो ने एक पहल के तहत लोगों की सहमति से घरेलू कामों के वीडियो रिकॉर्ड करने की शुरुआत की थी।

इन वीडियो में लोगों की पहचान छिपाकर उनका इस्तेमाल AI मॉडल को सिखाने में किया जा सकता है। इससे सिस्टम को वास्तविक परिस्थितियों में काम करने की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।