ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने फिर दाखिल किया 6,650 करोड़ रुपये का IPO

3 गुना बढ़ा कंपनी का मुनाफा

प्रिज्म का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। पिछले 9 महीनों (31 दिसंबर, 2025 तक) में कंपनी ने 6,941 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2025 के 6,259 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।

सबसे अहम बात यह है कि इसका मुनाफा 3 गुना बढ़ गया है। भारत में इसका होटल नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में विस्तार के चलते अब इसकी कुल ग्लोबल बुकिंग्स में से आधे से ज्यादा अमेरिका से ही होती हैं। यूरोप में भी प्रिज्म ने 31 दिसंबर, 2025 तक 2.69 लाख प्रॉपर्टी लिस्ट की हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कारोबार तेजी से बढ़ा रही है।