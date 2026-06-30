ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने फिर दाखिल किया 6,650 करोड़ रुपये का IPO
ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने 6,650 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं। इस बार सिर्फ नए शेयर ही बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे।
सॉफ्टबैंक या माइक्रोसॉफ्ट जैसे मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं, यानि ये बड़े नाम अपनी जगह बरकरार रखेंगे।
जुटाए गए पैसों का कर्ज चुकाने में होगा इस्तेमाल
IPO से जुटाए फंड का एक बड़ा हिस्सा लगभग 4,987.5 करोड़ रुपये प्रिज्म अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। बाकी बची रकम कंपनी की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रखी जाएगी।
इसके अलावा, IPO से पहले 1,330 करोड़ रुपये तक के शेयर प्लेसमेंट की भी चर्चा है। अगर, ऐसा होता है तो मुख्य IPO का साइज छोटा हो सकता है।
3 गुना बढ़ा कंपनी का मुनाफा
प्रिज्म का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। पिछले 9 महीनों (31 दिसंबर, 2025 तक) में कंपनी ने 6,941 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2025 के 6,259 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।
सबसे अहम बात यह है कि इसका मुनाफा 3 गुना बढ़ गया है। भारत में इसका होटल नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में विस्तार के चलते अब इसकी कुल ग्लोबल बुकिंग्स में से आधे से ज्यादा अमेरिका से ही होती हैं। यूरोप में भी प्रिज्म ने 31 दिसंबर, 2025 तक 2.69 लाख प्रॉपर्टी लिस्ट की हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कारोबार तेजी से बढ़ा रही है।