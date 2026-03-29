गुजरात में अगले सप्ताह चिप फैक्ट्री का उद्घाटन होगा

प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 3,300 करोड़ रुपये की चिप फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन, जानिए कब

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकॉन की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2024 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 3,300 करोड़ रुपये के इस प्लांट को मंजूरी दी थी। इससे प्रतिदिन लगभग 60 लाख चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है। गुजरात सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के तहत 10 में से 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।