जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की रिकॉर्ड मांग के बाद शेयर की कीमत 1,119 रुपये तय

यह भारत का सबसे तेजी से पूरा भरा जाने वाला IPO बनकर सामने आया, जिसने एक रिकॉर्ड बना दिया। 21 अक्टूबर को खुलने के केवल 10 मिनट के भीतर ही बड़े निवेशकों ने इसमें पैसा लगा दिया था।

आखिर में कुल बोलियां 7.4 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गईं, जिसने 2024 के हुंडई मोटर इंडिया के 27,859 करोड़ रुपये के IPO को भी पीछे छोड़ दिया।

जारी किए गए ये सभी शेयर नए हैं। इनसे रिलायंस जियो इंफोकॉम को अपना कर्ज कम करने में काफी फायदा होगा। यह कदम भारतीय टेक और टेलीकॉम के भविष्य में लोगों के गहरे भरोसे को दिखाता है।