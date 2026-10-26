जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की रिकॉर्ड मांग के बाद शेयर की कीमत 1,119 रुपये तय
निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) भाव 1,119 रुपये प्रति शेयर तय कर दिया है।
यह 30,188 करोड़ रुपये का IPO 22.2 गुना तक भर गया। इससे इसकी जबरदस्त मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कंपनी की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होनी है और इसका मूल्यांकन 10.3 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। इससे साफ है कि निवेशक रिलायंस की इस डिजिटल और टेलीकॉम शाखा पर पूरा भरोसा जता रहे हैं।
हुंडई मोटर के IPO को पीछे छोड़ा
यह भारत का सबसे तेजी से पूरा भरा जाने वाला IPO बनकर सामने आया, जिसने एक रिकॉर्ड बना दिया। 21 अक्टूबर को खुलने के केवल 10 मिनट के भीतर ही बड़े निवेशकों ने इसमें पैसा लगा दिया था।
आखिर में कुल बोलियां 7.4 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गईं, जिसने 2024 के हुंडई मोटर इंडिया के 27,859 करोड़ रुपये के IPO को भी पीछे छोड़ दिया।
जारी किए गए ये सभी शेयर नए हैं। इनसे रिलायंस जियो इंफोकॉम को अपना कर्ज कम करने में काफी फायदा होगा। यह कदम भारतीय टेक और टेलीकॉम के भविष्य में लोगों के गहरे भरोसे को दिखाता है।