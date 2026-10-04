अमेरिकी में सितंबर में 29,000 को मिली नौकरियां, यूरोजोन में बढ़ी महंगाई

दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव साफ दिख रहा है। सितंबर में अमेरिका में केवल 29,000 नई नौकरियां ही मिलीं, जो पिछले कई महीनों के मुकाबले बहुत कम है।

दरअसल, खर्च को लेकर सतर्क कंपनियां फिलहाल और लोगों को नौकरी पर रखने से बच रही हैं। इसी बीच, यूरोजोन में महंगाई पिछले 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्याज दरें और भी बढ़ाई जाएंगी। यह सब बताता है कि आर्थिक दबाव लगातार बना हुआ है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।