ईरान को ट्रंप की धमकी के बाद फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम बिज़नेस Jun 22, 2026

सोमवार (22 जून) को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराने से तेल की कीमतें 2.2 फीसदी बढ़ गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि अगर, हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले बंद नहीं करता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

इस चेतावनी के बाद ब्रेंट क्रूड 82.30 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) 78 डॉलर (करीब 7,400 रुपये) के पार पहुंच गया।