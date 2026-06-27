डिजिटल टैक्स वसूलने वाले देशों को ट्रंप ने दी 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी बिज़नेस Jun 27, 2026

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों से आने वाले सामान पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, जो गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों से टैक्स वसूलते हैं।

यह ऐलान 26 जून को किया गया है। इसका मकसद उन देशों के डिजिटल सर्विसेज टैक्स को रोकना है।

दरअसल, ये टैक्स ऑनलाइन विज्ञापनों और मार्केटप्लेस पर लगते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिकी कंपनियां ही होती हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि ये नए जुर्माने यूरोपीय संघ के साथ हुए हालिया व्यापार समझौतों को भी दरकिनार कर देंगे।