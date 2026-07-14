स्पेस-X के IPO से पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लगा अरबों का दांव

17 मई से बुधवार के बीच इन स्पेस-X फ्यूचर्स में 8 प्लेटफॉर्म्स पर कुल 3.2 अरब डॉलर (करीब 300 अरब रुपये) का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज हुआ।

इसमें से अकेले बाइनेंस का योगदान 2.1 अरब डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) का रहा। इस दौरान कीमतें एक महीने से भी कम समय में 200 डॉलर (करीब 19,000 रुपये) से गिरकर 160 डॉलर (करीब 15,000 रुपये) पर आ गईं।

ऐसा तब हुआ जब रेगुलेटर्स ने इन फ्यूचर्स पर बारीकी से नजर डालनी शुरू की। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस ने यह चिंता जताई है कि क्या ट्रेडर्स वाकई इन प्रोडक्ट्स को ठीक से समझ पाते हैं। संगठन ने यह भी कहा कि वे रेगुलेटर्स के साथ अपनी बातचीत में इस मुद्दे को शामिल करेंगे।