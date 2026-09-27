IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र प्रत्यूष कुमार गढ़ रहे हैं भारत का AI भविष्य

2023 में प्रत्यूष कुमार ने विवेक राघवन के साथ मिलकर सर्वम AI की शुरुआत की। इसका मुख्य मकसद भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर AI मॉडल बनाना है।

उनकी उम्मीद है कि यह AI इनोवेशन के लिए एक मिसाल बनेगा और देश की बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचेगा।

साथ ही, उन्होंने AI4भारत की भी सह-स्थापना की। इस पहल का मकसद यह है कि भारत के कोने-कोने में लोग AI का इस्तेमाल अपनी भाषाओं में कर पाएं और आधुनिक तकनीक उनके और करीब आ सके।